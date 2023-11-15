В столице подвели итоги конкурса по созданию сувенирной продукции "Дизайн-цех"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице прошел конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств, получивший название "Дизайн-цех", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На конкурс подали свыше 290 заявок, а участие в нем приняли 30 команд. Они разрабатывали брендированные сувениры для "Роскосмоса", ВДНХ, кластера "Ломоносов", Музея русского импрессионизма и арт-резиденции "Сильно".

Жюри выбрало пять победителей, а призовой фонд составил 400 тысяч рублей.

Команда "Есть контакт" занялась внутрикорпоративной продукцией для АО "ЦНИИмаш". Речь идет о главном научном институте корпорации "Роскосмос". Дизайнеры создали коллекцию, каждый предмет из которой упаковали в модульную коробку в форме спутника или космического корабля. Коллекция включает в себя толстовки и футболки с космическими рисунками, свечи с миндально-вишневым ароматом и подсвечники.

Команда "Дэмн МИСиС" создала наборы раздаточных материалов и сувениров для посетителей, ВИП-гостей, резидентов и стажеров инновационного кластера "Ломоносов". Команда "Добрые" разработала экологичные сувениры для ВДНХ. Они придумали свою коллекцию чашек, футболок, сумок, открыток, ручек и карандашей с рисунками матрешек, космических ракет, пшеничных колосьев, а также изображениями арки главного входа и павильонов Выставки.

Команда "Гротеск" взялась за продукцию для арт-резиденции "Сильно". Это междисциплинарная исследовательская лаборатория дизайна и искусств в Дербенте. В сувенирах компании важно было отразить природу, традиции и народные ремесла Дагестана. Участники кнкурса создали тематический дизайн кружек, термонаклеек для одежды, фирменных пакетов, бутылок для косметики, толстовок и пледов.

Дизайнеры команды "Маляры" создали сувениры для Музея русского импрессионизма. Они придумали оформление коллекционных карточек, переводных татуировок, наклеек, футболок, блокнотов, пазлов, мармелада, умных колонок и других предметов с рисунками животных и стилистически переработанными картинами из коллекции музея.

Ранее сообщалось, что серия мероприятий для детей состоится на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в павильоне № 75. Гости смогут встретить героев мультфильма "Тайны третьей планеты", Чебурашку и его друзей.