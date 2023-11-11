Юных москвичей научат делать мультфильмы на выставке-форуме "Россия"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Серия мероприятий для детей пройдет на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в павильоне № 75. Юные жители Москвы смогут встретить героев мультфильма "Тайны третьей планеты", Чебурашку и его друзей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

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"11 ноября юные гости выставки могут поиграть и потанцевать с Громозекой, птицей Говоруном, Алисой и профессором Селезневым. На следующий день, 12 ноября, ребят будут развлекать Чебурашка, крокодил Гена и старушка Шапокляк", – говорится в сообщении.

Гости мероприятия смогут встретиться и сфотографироваться с героями с 12:00 до 14:00 в центре павильона № 75. Там же детям предложат сделать веселые переводные тату.

Уже 16 и 18 ноября с посетителями встретятся сотрудники "Союзмультфильма". Мультипликаторы расскажут, как создают героев своих фильмов из пластилина. Во время мастер-классов гости оживят известных персонажей. 18 ноября участникам даже предложат создать свой мультфильм "Один день из жизни в Москве".

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

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