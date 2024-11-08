В Москве пройдут всероссийские соревнования молодых реставраторов

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столице 28 ноября откроется третья выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях". Одним из ее главных событий станут соревнования молодых реставраторов. В них поучаствуют студенты 24 высших и средних специальных учебных заведений из 14 регионов России, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в реставрации профессионализм имеет особое значение, поскольку он напрямую связан с сохранением истории и культуры страны. Мосгорнаследие уделяет большое внимание развитию профессионального сообщества и подготовке молодых специалистов. Департамент организует стажировки, популяризирует отрасль и проводит профильные мероприятия для молодежи. Соревнование молодых реставраторов – одно из них, рассказал Емельянов.

За звание лучшего будут бороться студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица и других учебных заведений.

Кроме того, в соревнованиях поучаствуют молодые реставраторы из ДНР и ЛНР. В столицу приедут студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Ясиноватского строительного техникума транспортного строительства и Луганского художественно-промышленного колледжа.

С июня по октябрь в Москве уже побывали несколько делегаций из новых российских регионов. В рамках программы повышения квалификации они получили навыки по реставрации памятников, художественных изделий и декоративных предметов, а также пообщались с опытными архитекторами.

Состязания молодых реставраторов пройдут по семи направлениям. В каждом из них определят победителей и призеров. Оценивать работы участников будет комиссия из известных архитекторов и реставраторов.

Затем победителей пригласят на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря и лабораторию научно-исследовательского центра компании "Рунит" в Санкт-Петербурге.

Тем временем столичные реставраторы уже работают с несколькими уникальными для облика города архитектурными объектами, рассказал Сергей Собянин. Например, специалисты восстанавливают световые фонари Концертного зала имени П. И. Чайковского, также идет реставрация фасада особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице.

Помимо этого, планируется привести в порядок лепной щит доходного дома с рестораном "Альпийская роза" на Пушечной улице.