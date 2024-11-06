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06 ноября, 10:45

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Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

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Столичные реставраторы сейчас работают с несколькими уникальными для облика столицы архитектурными объектами. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты восстанавливают световые фонари Концертного зала имени П. И. Чайковского. Эти особые конструкции крыши здания необходимы для естественного освещения помещения. Также идет реставрация фасада особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице.

Кроме того, планируется привести в порядок лепной щит доходного дома с рестораном "Альпийская роза" на Пушечной улице. Специалисты возьмут в работу фасады, цоколь, балясник, полуколонны, вазоны и ограждение кровли. Идут работы и на фасадах особняка Л. Я. Гельтищевой в Среднем Овчинниковском переулке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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