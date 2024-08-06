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06 августа, 18:15

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Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в столице

Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в столице

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции переехал в четырехэтажное здание в районе Очаково-Матвеевское. На площади 10,5 тысячи квадратных метров обустроили 14 залов судебных заседаний площадью от 60 до 200 квадратных метров. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Помещения зонировали таким образом, чтобы разные участники процессов не пересекались между собой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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