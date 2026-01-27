Немецкий теннисист Зверев вышел в полуфинал Australian Open – 2026

Фото: ТАСС/EPA/Alessandro Di Marco

Немецкий теннисист Александр Зверев попал в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026 (Australian Open), передала "Газета.ру".

В четвертьфинале спортсмен обыграл американца Лернера Тьена. Матч длился 3 часа 10 минут и завершился в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Зверев выполнил 24 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. В свою очередь, Тьен сделал 11 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и не реализовал ни 1 из 3 заработанных брейк-пойнтов.

Теперь за право сыграть в финале немецкий теннисист поборется с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и австралийцем Алексом де Минором. Игра состоится примерно в 12:30 по московскому времени 27 января.

Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл Тьену в четвертом круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 6 двойных и 30 невынужденных ошибок. На его счету 15 активно выигранных мячей. В свою очередь, представитель США имеет 5 эйсов, 1 двойную и 16 невынужденных ошибок, а также 33 виннерса.





