Дмитриев заявил, что представители ЕС основывают свои высказывания на лжи

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Представители Евросоюза основывают свои высказывания на недостоверной информации и негативно реагируют, если их поймают на лжи. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети Х.

Так он прокомментировал выступление финского лидера Александра Стубба на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе. Там политик утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли Европа защитить себя без США.

Спустя время журналист напомнила ему об этом высказывании, но Стубб с улыбкой прервал ее: "Не точно мои (слова. – Прим. ред.), это не цитата". Тем самым политик вызвал смех присутствующих. Представительница СМИ мягко поспорила с ним, а затем дискуссия продолжилась.

Ранее предприниматель и общественный деятель Виктор Бут заявил, что американский лидер Дональд Трамп объявил Европе "войну". Во время выступления в Давосе глава Белого дома сказал, что европейские страны движутся в неверном направлении из-за неконтролируемой миграции и бесконечного импорта.

Если раньше Трамп соблюдал "публичное перемирие" с глобалистами и оппонентами, то его недавние заявления стали равноценны объявлению "войны", уточнил общественник.