Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 11:52

Политика

Дмитриев заявил, что представители ЕС основывают свои высказывания на лжи

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Представители Евросоюза основывают свои высказывания на недостоверной информации и негативно реагируют, если их поймают на лжи. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети Х.

Так он прокомментировал выступление финского лидера Александра Стубба на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе. Там политик утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли Европа защитить себя без США.

Спустя время журналист напомнила ему об этом высказывании, но Стубб с улыбкой прервал ее: "Не точно мои (слова. – Прим. ред.), это не цитата". Тем самым политик вызвал смех присутствующих. Представительница СМИ мягко поспорила с ним, а затем дискуссия продолжилась.

Ранее предприниматель и общественный деятель Виктор Бут заявил, что американский лидер Дональд Трамп объявил Европе "войну". Во время выступления в Давосе глава Белого дома сказал, что европейские страны движутся в неверном направлении из-за неконтролируемой миграции и бесконечного импорта.

Если раньше Трамп соблюдал "публичное перемирие" с глобалистами и оппонентами, то его недавние заявления стали равноценны объявлению "войны", уточнил общественник.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика