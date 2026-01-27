Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 11:34

Происшествия

Подозреваемый в покушении на убийство супруги и сына задержан на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На севере столицы задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства жены и несовершеннолетнего сына, сообщила пресс-служба столичного СК.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 26 января в квартире жилого дома в Линейном проезде в Москве. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес супруге как минимум 4 ножевых ранения, а своему сыну 2012 года рождения – не менее 8. Как уточнили в столичной прокуратуре, женщина с ребенком смогли покинуть квартиру и спрятаться в соседней.

Преступный умысел не был доведен до конца, так как пострадавших успели госпитализировать. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится в следственном подразделении. В отношении него также готовятся документы для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

Расследование всех обстоятельств случившегося, а также привлечение мужчины к ответственности находится на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что мужчина не менее 60 раз ударил ножом знакомого в ходе ссоры в Кузьминках. Тот скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемого, был назначен ряд судебных экспертиз.

Школьник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске

Читайте также


происшествиягород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика