Подозреваемый в покушении на убийство супруги и сына задержан на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На севере столицы задержан мужчина, подозреваемый в попытке убийства жены и несовершеннолетнего сына, сообщила пресс-служба столичного СК.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 26 января в квартире жилого дома в Линейном проезде в Москве. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес супруге как минимум 4 ножевых ранения, а своему сыну 2012 года рождения – не менее 8. Как уточнили в столичной прокуратуре, женщина с ребенком смогли покинуть квартиру и спрятаться в соседней.

Преступный умысел не был доведен до конца, так как пострадавших успели госпитализировать. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится в следственном подразделении. В отношении него также готовятся документы для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

Расследование всех обстоятельств случившегося, а также привлечение мужчины к ответственности находится на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре.

