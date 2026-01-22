"360": очевидцы нападения в школе Нижнекамска сначала приняли происходящее за проверку

Фото: телеграм-канал Baza

Очевидцы нападения подростка на уборщицу в школе в Нижнекамске изначально приняли происходящее за проверку. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По словам собеседника СМИ, школьники провели в классе около часа, не понимая, что происходит. Он также раскрыл, что нападавший разбрасывал петарды по этажам.

В свою очередь, другой инсайдер уточнил, что само нападение произошло на первом уроке. Тогда же учащиеся услышали звуки, похожие на выстрелы. Затем раздались стоны.

Вскоре учеников начали эвакуировать. Причем выходящие со второго этажа обнаружили капли крови в коридоре, добавил источник. Некоторые дети заблокировали дверь в одном из кабинетов партами и стульями, чтобы защититься от угрозы.

Нападение в Нижнекамске произошло 22 января. Было установлено, что 13-летний подросток нанес уборщице ножевые ранения и выстрелил из сигнального устройства. При этом он сам получил травмы.

Причиной нападения следствие назвало конфликт с работницей школы. При этом точные обстоятельства и мотивы правоохранителям еще предстоит выяснить в рамках возбужденного дела по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность".

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина взяла ситуацию под свой контроль. Парламентарий призвала всех ответственных лиц содействовать качественному развитию психологической службы в системе образования.