Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 10:46

Происшествия

Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске подросток получил травму

Фото: телеграм-канал SHOT

Напавший на уборщицу школы в Нижнекамске 13-летний подросток получил телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что школьник нанес женщине ножевые ранения и выстрелил из сигнального устройства, в результате также получив травмы. Пострадавшей уже оказана необходимая медицинская помощь, а подросток доставлен в больницу.

О ЧП стало известно в четверг, 22 января. Изначально сообщалось, что школьник взорвал три петарды, напал на уборщицу с ножом, а затем спрятался.

Подросток был задержан, обстоятельства и мотивы его действий неизвестны. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность". По данным СК, у подростка произошел конфликт с технической работницей.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина взяла ситуацию под свой контроль. Парламентарий призвала всех ответственных лиц содействовать качественному развитию психологической службы в системе образования.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика