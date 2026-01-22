Напавший на сотрудницу школы в Нижнекамске подросток получил травму

Фото: телеграм-канал SHOT

Напавший на уборщицу школы в Нижнекамске 13-летний подросток получил телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что школьник нанес женщине ножевые ранения и выстрелил из сигнального устройства, в результате также получив травмы. Пострадавшей уже оказана необходимая медицинская помощь, а подросток доставлен в больницу.

О ЧП стало известно в четверг, 22 января. Изначально сообщалось, что школьник взорвал три петарды, напал на уборщицу с ножом, а затем спрятался.

Подросток был задержан, обстоятельства и мотивы его действий неизвестны. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность". По данным СК, у подростка произошел конфликт с технической работницей.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина взяла ситуацию под свой контроль. Парламентарий призвала всех ответственных лиц содействовать качественному развитию психологической службы в системе образования.