22 января, 10:32

Политика

Депутат ГД Останина взяла нападение школьника в Нижнекамске под свой контроль

Фото: телеграм-канал SHOT

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина взяла нападение школьника на уборщицу в Нижнекамске под свой контроль. Она написала об этом в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнула, что данный инцидент стал 4-м подобным случаем за последние 1,5 месяца. В связи с этим депутат призвала всех ответственных лиц содействовать скорейшему принятию законопроекта об основах психологической деятельности РФ, а также качественному развитию психологической службы в системе образования.

"Уже много раз говорила: в сфере противодействия деструкции в подростково-молодежной среде нужны системные меры, относящиеся к воспитанию и психологической поддержке подрастающих поколений, вопросам безопасности и, конечно же, к сфере смысла, который может дать только созидательная, воодушевляющая идеология. Ведь, как писал выдающийся психолог XX века Эрик Эриксон, "ум подростка – это ум идеологический", – указала Останина.

О ЧП стало известно в четверг, 22 января. Предварительно, 13-летний школьник взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу с ножом, нанеся ей резаные раны, и спрятался.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, она получает медпомощь. Злоумышленник был задержан, обстоятельства и мотивы его действий выясняются.

