В Санкт-Петербурге арестован девятиклассник, ранивший ножом учительницу

Фото: depositphotos/doomu

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга арестовал до 15 февраля 2026 года подростка, который обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

При этом адвокат несовершеннолетнего требовал избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или присмотра за обвиняемым.

Ученик 9-го класса напал с ножом на 29-летнюю учительницу в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря. После этого подросток пытался покончить с собой, но его действия пресекли правоохранители.

Пострадавшая была госпитализирована. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Злоумышленник тоже был доставлен в больницу.

По предварительным данным, мотивом нападения стала выставленная плохая оценка. СМИ выяснили, что мальчик не состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД), а его семья не являлась социально неблагополучной.

Спустя время подростку было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Во время допроса он частично признал свою вину. Однако он исключил наличие конфликта с учительницей.

Также была задержана сотрудница охранного предприятия, которая работала в школе во время нападения ученика. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так как она не досмотрела мальчика, который пронес в учреждение нож, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя. Свою вину женщина признала.

