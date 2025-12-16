Форма поиска по сайту

16 декабря, 15:01

Происшествия

В Петербурге задержана охранник школы, где ученик ранил ножом учительницу

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Задержана сотрудница охранного предприятия, которая работала в школе в Санкт-Петербурге во время нападения ученика на педагога. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По данным ведомства, охранник не досмотрела ученика на входе в школу, несмотря на срабатывание рамки металлоискателей.

Сейчас женщина доставлена в следственный отдел для дачи показаний. Следователи продолжают работать над установлением всех обстоятельств инцидента.

В СК указали, что было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ученик 9-го класса напал с ножом на 29-летнего педагога в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря. После произошедшего мальчик попытался покончить с собой, однако его действия успели предотвратить правоохранители. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Пострадавшая была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Школьник тоже был госпитализирован. Уточнялось, что мотивом нападения стала выставленная плохая оценка.

СМИ сообщили, что подросток, напавший на учительницу, не состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Семья также не считалась социально неблагополучной.

происшествиярегионы

