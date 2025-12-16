Напавший на школу в Одинцове подросток признал вину в преступлении

Фото: Москва 24

Подросток, напавший на школу в подмосковном Одинцове, признал вину в преступлении, заявила представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Допрос идет. По предварительным данным, вину признает", – передает ее слова ТАСС.

Кроме того, сотрудники ведомства уже приступили к следственным действиям на месте преступления, а взрывотехники продолжают обследование образовательного учреждения на предмет наличия взрывных устройств.

ЧП в школе в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Подмосковья произошло 16 декабря. Подросток напал на охранника с ножом и распылил перед ним газовый баллончик. Затем он ранил ножом 10-летнего ученика, из-за чего тот погиб. Охранник был доставлен в больницу с химическим ожогом лица и ножевым ранением.

По данным СМИ, подросток мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения. По факту нападения на образовательное учреждение возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что дети и взрослые получат поддержку после нападения на школу. Она подчеркнула, что мотивы преступления выяснит следствие.

