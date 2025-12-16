Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 13:13

Происшествия

Напавший на школу в Одинцове подросток признал вину в преступлении

Фото: Москва 24

Подросток, напавший на школу в подмосковном Одинцове, признал вину в преступлении, заявила представитель СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Допрос идет. По предварительным данным, вину признает", – передает ее слова ТАСС.

Кроме того, сотрудники ведомства уже приступили к следственным действиям на месте преступления, а взрывотехники продолжают обследование образовательного учреждения на предмет наличия взрывных устройств.

ЧП в школе в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Подмосковья произошло 16 декабря. Подросток напал на охранника с ножом и распылил перед ним газовый баллончик. Затем он ранил ножом 10-летнего ученика, из-за чего тот погиб. Охранник был доставлен в больницу с химическим ожогом лица и ножевым ранением.

По данным СМИ, подросток мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения. По факту нападения на образовательное учреждение возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что дети и взрослые получат поддержку после нападения на школу. Она подчеркнула, что мотивы преступления выяснит следствие.

Нападавшего на школу в Подмосковье задержали правоохранительные органы

Читайте также


происшествия

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика