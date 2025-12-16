Отец напавшего на школу в Одинцове ученика узнал о ЧП из СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Отец напавшего на школу в Одинцове ученика узнал о произошедшем из СМИ. Об этом он рассказал в беседе с телеграм-каналом "Осторожно, новости".

Он сообщил, что подробностей не знает и едет в отделение к сыну. По словам мужчины, причины нападения ему также неизвестны.

В свою очередь, телеканал "360" со ссылкой на источник передал, что охранник школы, который получил ножевое ранение, был доставлен в Одинцовскую больницу. Также у него химический ожог лица от газового баллончика.

Нападение на школу в подмосковном Одинцове произошло 16 декабря. По предварительным данным, подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик и ранил ножом 10-летнего ученика, из-за чего последний скончался.

Детям удалось эвакуироваться в культурно-спортивный комплекс "Дом молодежи", который находится напротив образовательного учреждения.

По факту нападения на школу возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали вероятного нападавшего.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства нападения. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура Московской области.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова пообещала оказать необходимую помощь и поддержку детям и взрослым. Она добавила, что мотивы преступления выяснит следствие.