Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 10:53

Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении на учеников школы в Одинцове

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники полиции и других правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на учеников школы в Одинцове. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в настоящее время задержанный доставляется в следственные органы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

В МВД по области уточнили, что подозреваемый является учеником школы. Сначала подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику, который скончался от травм.

О нападении подростка на учеников в школе, расположенной в поселке Горки-2, стало известно 16 декабря. Уточнялось, что детей эвакуировали в Дом молодежи, который находится напротив учебного заведения.

Как сообщалось в ряде телеграм-каналов, к школе прибыли не менее трех машин скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин полиции.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, в свою очередь, пообещала оказать всю необходимую помощь и поддержку детям и взрослым.

Читайте также


происшествия

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика