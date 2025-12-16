Полиция задержала подозреваемого в нападении на учеников школы в Одинцове

Фото: телеграм-канал Mash

Сотрудники полиции и других правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на учеников школы в Одинцове. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в настоящее время задержанный доставляется в следственные органы. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

В МВД по области уточнили, что подозреваемый является учеником школы. Сначала подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику, который скончался от травм.

О нападении подростка на учеников в школе, расположенной в поселке Горки-2, стало известно 16 декабря. Уточнялось, что детей эвакуировали в Дом молодежи, который находится напротив учебного заведения.

Как сообщалось в ряде телеграм-каналов, к школе прибыли не менее трех машин скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин полиции.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, в свою очередь, пообещала оказать всю необходимую помощь и поддержку детям и взрослым.