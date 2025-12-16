Форма поиска по сайту

16 декабря, 10:48

Происшествия

Ребенок скончался после нападения на школу в Одинцове

Фото: телеграм-канал SHOT

Ребенок скончался после нападения подростка на школу в поселке Горки-2 в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.

Ведомство заявило, что несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. Последний умер от полученных ранений.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело статьям об убийстве и покушении на него. В настоящее время на место произошедшего выехали следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства нападения.

Для координации действий правоохранителей на месте происшествия находится Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании. Расследование уголовное дела взяла под контроль прокуратура Московской области.

В свою очередь, в администрации культурно-спортивного комплекса "Дом молодежи" рассказали ТАСС, что вскоре после произошедшего в школе более 100 учеников смогли укрыться в учреждении.

"Первые дети прибежали к нам без верхней одежды. Сейчас тут больше 100 школьников. Мы предоставили место для их пребывания, принесли воду. Паника сейчас больше среди родителей", – рассказали в комплексе.

Подросток напал с ножом на школу в Одинцове утром 16 декабря. В настоящее время известно о нескольких пострадавших. Около учебного учреждения находятся не менее трех машин скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин полиции. Предварительно, злоумышленник задержан.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова пообещала оказать всю необходимую помощь и поддержку детям и взрослым. По ее словам, мотивы преступления выяснит следствие.

