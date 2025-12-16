Подросток с ножом напал на учеников в школе в Одинцове

Фото: телеграм-канал "112"

Подросток с ножом напал на учеников в школе, расположенной в поселке Горки-2 в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате несколько человек пострадали. Как рассказал один из очевидцев РИА Новости, ранен охранник образовательного учреждения. Детей эвакуировали в Дом молодежи, который находится напротив школы.

По данным телеграм-каналов, к школе прибыли не менее трех машин скорой помощи, два реанимобиля и шесть машин полиции. По предварительным данным, напавший на учеников задержан.

В свою очередь, представители Успенской СОШ телеграм-каналу "Осторожно, Москва" подтвердили информацию о происшествии. Там уточнили, что родители учеников получат всю информацию о ЧП в ближайшее время.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова пообещала оказать всю необходимую помощь и поддержку детям и взрослым. По ее словам, мотивы преступления выяснит следствие.

Ранее в Приморье 18-летний студент избил 12-летних подростков. Предварительно, к совершению преступления молодого человека подговорила одноклассница пострадавших, которые ее обижали. После избиения одного из детей отправили в больницу в Находке. Свою вину студент признал.

