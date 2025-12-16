ТАСС: напавший на школу в Одинцове был приверженцем деструктивного молодежного течения

Фото: телеграм-канал SHOT

Ученик, напавший на школу в поселке Горки-2 в Одинцовском округе Подмосковья, был приверженцем деструктивного молодежного течения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным телеграм-канала SHOT, подросток во время нападения сделал селфи на фоне убитого школьника.

На одном из фото, опубликованном в Сети, на футболке нападавшего нанесена надпись террористической организации. Кроме того, на другом снимке у него тактический бронежилет с таким же лозунгом.

Нападение на школу в подмосковном Одинцове произошло 16 декабря. По предварительным данным, подросток ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик и ранил ножом 10-летнего ученика, из-за чего последний скончался.

Детям удалось эвакуироваться в культурно-спортивный комплекс "Дом молодежи", который находится напротив образовательного учреждения. По факту нападения на школу возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали вероятного нападавшего.

