Подросток задержан в Приангарье по подозрению в убийстве сверстницы и ее соседки

Фото: телеграм-канал "Следком38"

В городе Шелехово задержан подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы и ее соседки. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло 12 октября в подъезде жилого дома. По данным ведомства, 14-летний мальчик поругался со знакомой сверстницей, после чего нанес ей ножом колото-резаные раны. Соседка девушки, услышав шум, вышла на лестничную площадку. Она попыталась защитить девочку, однако нападавший ранил и ее ножом.

Обе пострадавшие скончались в больнице от полученных ранений. Подросток был задержан мужчиной, который выбежал из одной из квартир. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек. По предварительным данным, причиной совершенного преступления стала ревность.

В настоящее время решает вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Прокуратура проведет проверку, в ходе которой даст оценку исполнению закона о защите прав несовершеннолетних и профилактике подростковой преступности.

Ранее сотрудники полиции задержали в Клину женщину, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу. По данным ГУ МВД России по Московской области, женщина нанесла супругу ножевое ранение во время ссоры.

После случившегося мужчина 1990 года рождения с телесными повреждениями был доставлен в больницу. В свою очередь, женщине уже предъявлено обвинение.

