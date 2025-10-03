Обвиняемый в убийстве жены и дочерей в Ульяновске заключен под стражу

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Ульяновской области"

Ульяновский суд на два месяца заключил под стражу мужчину, обвиняемого в тройном убийстве, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

О преступлении стало известно 1 октября. Оно произошло в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска. Жертвами трагедии стали 27-летняя женщина и две ее несовершеннолетние дочери. Убитых обнаружила бабушка, пришедшая в гости.

В совершении убийства обвинили отца детей. Накануне, 2 октября, стало известно, что он сознался в содеянном. Однако сначала попытался скрыть преступление и пустить правоохранителей по ложному следу. Фигурант инсценировал разбойное нападение на квартиру. Также мужчина пытался покончить с собой.

По некоторой информации, мотивом преступления могли послужить разногласия между супругами – муж страдал игровой зависимостью, а жене не нравилось его увлечение онлайн-казино.

