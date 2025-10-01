Тела двоих детей и матери найдены в одной из квартир Ульяновска

Фото: телеграм-канал "Следком"

Тела двоих детей и их 27-летней матери обнаружены в квартире в Ульяновске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области.

Погибших нашла бабушка, которая пришла навестить внуков и невестку в послеобеденное время. На место немедленно выехали следователи-криминалисты следственного управления, в состав следственно-оперативной группы включены сотрудники полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Проводится осмотр места происшествия, фиксируются обстоятельства преступления.

Следователи также проверяют причастность отца к убийству, рассказали ТАСС в следственном комитете. Однако в настоящий момент нет возможности провести с ним следственные действия. Отмечается, что мужчина пытался покончить с собой и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сднако сейчас его состояние удалось стабилизировать.

В то же время знакомая погибшей женщины рассказала RT, что глава семьи ревновал супругу и страдал игроманией.

По ее словам, в отношениях пары давно были проблемы, супруга думала над разводом, поскольку мужчина тратил деньги в казино. Для того чтобы решить финансовые проблемы, женщина накопила долги, которые не могла выплатить банкам.

