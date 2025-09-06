Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с множественными телесными повреждениями обнаружили на улице Бехтерева в Москве, передает пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета.

По факту произошедшего следователи инициировали доследственную проверку. Сотрудники СК находятся на месте происшествия, которое они планируют осмотреть. Также они просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. В настоящий момент обсуждается вопрос возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир города Краснослободска в Волгоградской области было обнаружено тело 61-летней женщины с большим количеством колото-резаных ран. Подозреваемым оказался 60-летний муж убитой.

По данным следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял кухонный нож и более 20 раз ударил им свою супругу. Женщина скончалась на месте происшествия.

