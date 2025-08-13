Сахалинец зарезал соседа по комнате в доме престарелых из-за телевизора

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Сахалинской области"

58-летний житель города Томари зарезал своего соседа по комнате в доме престарелых из-за телевизора, передает прокуратура Сахалинской области в телеграм-канале.

Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Между мужчинами произошел конфликт из-за того, что подсудимый переключением телевизионных каналов мешал спать соседу.

"В ходе словесной ссоры подсудимый взял с тумбочки хозяйственный нож и нанес потерпевшему не менее пяти ударов в область грудной клетки и шеи, от которых тот скончался на месте", – говорится в сообщении

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), приговорив его к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя. По версии следствия, 13 июля злоумышленница, поссорившись с мужчиной в квартире на Волгоградском проспекте, нанесла по его телу не менее трех колото-резаных ранений. В результате он скончался на месте происшествия.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В скором женщине предъявят обвинения и изберут меру пресечения. Правоохранители инициировали проведение нескольких судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, судебно-медицинской и дактилоскопической.