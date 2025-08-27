Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Волгоградской области мужчина жестоко зарезал свою супругу. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Утром 26 августа в одной из квартир города Краснослободска Среднеахтубинского района было обнаружено тело 61-летней женщины с большим количеством колото-резаных ран, говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался 60-летний муж убитой.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина взял кухонный нож и более 20 раз ударил им свою супругу.

Женщина скончалась прямо на месте происшествия.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлены обвинения по статье "Убийство". В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

