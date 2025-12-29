Форма поиска по сайту

29 декабря, 11:35

Культура

"Театральный бульвар" стал одним из главных культурных событий Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Одним из главных культурных событий Москвы в 2025 году стал Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Летом мероприятие объединило в столице тысячи артистов и более 1,5 миллиона зрителей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр подчеркнула, что фестиваль длился 92 дня, охватил 14 площадок и представил около трех тысяч часов насыщенной театральной программы.

"Театральный бульвар" впервые был организован в 2024 году. По словам заммэра, изначально его планировалось провести в течение четырех недель, однако высокий интерес публики, проявившийся с момента старта, 15 июля, заставил организаторов пойти навстречу зрителям и продлить фестиваль до конца лета.

На церемонии вручения национальной премии "Событие года" проект получил три награды: Гран-при в номинации "Социокультурное событие года", первое место среди "Лучших городских праздников" и второе место в категории "Культурное событие года".

"Учитывая отзывы москвичей и туристов, в 2025-м мы решили расширить проект и запланировать его на весь летний сезон. Для сравнения: один из старейших в мире театральных фестивалей в Авиньоне в этом году длился меньше месяца. А московский "Театральный бульвар" проходил с 1 июня по 31 августа, став самым продолжительным театральным фестивалем в мире. В общей сложности на нем побывали больше 1,5 миллиона человек", – рассказала Сергунина.

В 2025 году фестиваль проходил одновременно на полутора десятках площадок, включая сцены на Покровском, Чистопрудном и Цветном бульварах, на Патриарших прудах, в музейном парке "Политех" и "Зеленом дворике" около "Современника".

На этих открытых пространствах выступили свыше трех тысяч российских и зарубежных артистов из 300 театров. Зрителям было представлено более тысячи постановок различных жанров – от классической драмы и мюзиклов до кукольных спектаклей для детей.

"Для посетителей подготовили не только спектакли, но и мастер-классы, творческие лаборатории, экскурсии, семейные программы и музыкально-поэтические вечера. Если в 2024-м фестиваль охватывал семь жанров, то в 2025 году их было в два раза больше", – уточнила она.

В "Театральном бульваре – 2025" приняли участие коллективы из 30 российских регионов, включая Бурятию, Хакасию, Карелию, Красноярский и Пермский край, Калининградскую и Сахалинскую области. Свои постановки также представили 12 трупп из других стран, в том числе из Китая, Мексики, Кубы и Сербии.

Ведущие столичные театры, такие как Ленком Марка Захарова, "Современник", Театр имени Моссовета и Московский театр Олега Табакова, МХТ имени А. П. Чехова, Московский Губернский театр, также порадовали зрителей.

Также публику приветствовали 17 народных и 23 заслуженных артиста России. С ними выступили молодые студенческие труппы из пяти творческих вузов Москвы, которые показали 15 работ в разных жанрах.

Особое внимание организаторы уделили детской и подростковой аудитории, отметила Сергунина. Для юных зрителей были подготовлены кукольные спектакли, уличные представления, поэтические соревнования и интерактивные площадки.

Например, на Чистопрудном бульваре дети могли создавать собственные мультфильмы и изучать основы сценической речи, а на Цветном бульваре – участвовать в занятиях по вокалу и игре на музыкальных инструментах. Популярностью пользовался и "Дом клоуна" на Цветном бульваре.

В программу также вошли патриотические проекты с участием известных артистов, такие как публицистический спектакль "Русская заря" режиссера Ольги Окрепиловой и исторические постановки "Непокоренный Курск" и "Настоящие". Желающих приглашали на программы с участием популярных артистов: Андрея Соколова, Антона Шагина, Владимира Бирюкова.

За два года существования "Театральный бульвар" завоевал 10 наград. Среди них – премия "Бренд года в России" в категориях "Услуги в сфере культуры и искусства" и "Услуги в сфере организации мероприятий", а также специальная номинация "Культурный код".

Фестиваль также стал лауреатом премии Eventiada Awards в категории "Лучший международный проект" и получил Международную премию зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Лучший театральный фестиваль".

В 2026 году в рамках "Театрального бульвара" запланирован Всероссийский марафон-фестиваль "Россия – Театр – Общество", приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей. Он объединит ведущие коллективы страны, молодежные и студенческие труппы, а также включит в себя спектакли, выставки, мастер-классы и творческие встречи.

"Театральный бульвар" является частью общегородского проекта "Лето в Москве", концепция которого строится на идее полезного отдыха, способствующего эстетическому и интеллектуальному развитию горожан через новые познавательные форматы.

Ранее сообщалось, что свыше 360 культурных площадок Москвы подготовили новогоднюю программу. В нее вошли интерактивные спектакли, концерты, квесты и многое другое. Например, в саду "Эрмитаж" стартовал проект "Музыкальный театр в парке", а в парке искусств "Музеон" открылся фестиваль "Вкусные морозы 2.0".

