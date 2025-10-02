Обвиняемый в убийстве жены и двух детей в Ульяновске уничтожил часть улик

Фото: ulyanovsk.sledcom.ru

Обвиняемый в убийстве своей жены и двух дочерей после нападения удалил часть улик, чтобы скрыть свою причастность. Об этом на видео в телеграм-канале сообщил руководитель СК по Заволжскому району Ульяновска Эдуард Хасанов.

По его словам, первоначально обвиняемый заявил о своей невиновности, утверждая, что преступление было совершено другими лицами по корыстным мотивам во время разбойного нападения на квартиру.

"При этом обвиняемый, как показало следствие, самостоятельно причинил себе телесные повреждения, а также инсценировал данное обстоятельство, сокрыв следы преступления, уничтожив фактически часть улик", – сообщил Хасанов.

Он отметил, что собранные доказательства опровергли его версию о непричастности и под их тяжестью обвиняемый признался в содеянном и раскаялся.

Также в силовых структурах рассказали РИА Новости, что мотивом преступления могли стать конфликты между супругами из-за игровой зависимости обвиняемого в онлайн-казино. В правоохранительных органах заявляли, что причиной могли послужить разногласия по поводу кредитов.

Несколькими днями ранее в квартире дома № 22 на Киевском бульваре в Ульяновске

обнаружили тела двоих детей и их 27-летней матери. Погибших нашла бабушка, которая пришла навестить внуков и невестку.

Следователи не сразу смогли проверить причастность мужа убитой к преступлению, потому что он пытался покончить с собой и был госпитализирован. Позже его задержали.

Затем обвиняемый пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако следственные мероприятия показали, что посторонних людей в момент трагедии там не было. Доказательства заставили мужчину признаться в убийстве трех человек.