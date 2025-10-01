Форма поиска по сайту

01 октября, 15:53

Происшествия

Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал 40-летнего сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

На судебном заседании мужчина не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в ведомстве.

Мужчина напал с ножом на свою начальницу в отделении банка на Автозаводской улице 30 сентября. В результате женщина погибла на месте, злоумышленника задержали.

Как выяснили правоохранители, причиной убийства стала личная неприязнь. Напавший признал свою вину в преступлении, раскаялся, а также обвинил погибшую в издевательствах.

судыпроисшествиягород

