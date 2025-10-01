01 октября, 15:53Происшествия
Суд арестовал сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд арестовал 40-летнего сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
На судебном заседании мужчина не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в ведомстве.
Мужчина напал с ножом на свою начальницу в отделении банка на Автозаводской улице 30 сентября. В результате женщина погибла на месте, злоумышленника задержали.
Как выяснили правоохранители, причиной убийства стала личная неприязнь. Напавший признал свою вину в преступлении, раскаялся, а также обвинил погибшую в издевательствах.
