Забивший знакомую камнем в Москве мужчина получил 11 лет колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приговорил Эркина Давлатова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об убийстве 2011 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчина убил знакомую в ходе ссоры на юго-западе столицы более 14 лет назад.

Согласно материалам дела, их ссора произошла возле дома на улице Каховке. В ходе конфликта мужчина взял лежавший на земле камень и нанес оппонентке не менее 16 ударов по голове. От полученных травм женщина скончалась.

В ходе оперативных мероприятий было установлено совпадение генетического профиля из базы учета с ДНК Давлатова.

