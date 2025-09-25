Суд Москвы арестовал мужчину, который напал на знакомую и запер ее в горящей квартире

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Головинский суд Москвы отправил на 2 месяца в СИЗО Владимира Упадышева, которого обвиняют в убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью, а также в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом инстанция не удовлетворила ходатайство стороны защиты Упадышева об избрании злоумышленнику более мягкой меры пресечения, то есть домашний арест или запрет определенных действий.

Мужчина был задержан 24 сентября. По версии СК, во время ссоры со знакомой в квартире дома в Валдайском проезде злоумышленник нанес женщине ушибы, резаные и колотые раны в области головы и груди. Для этого он использовал разнообразные предметы, в том числе отвертку.

После избиения злоумышленник поджег квартиру и скрылся, закрыв за собой дверь. Вызвали пожарных соседи, благодаря чему женщину эвакуировали из дома и экстренно доставили в больницу. Однако спустя время она скончалась. По факту произошедшего было возбуждено дело.

