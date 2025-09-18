Суд арестовал москвича, обвиняемого в убийстве инвалида топором

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Москвича, который обвиняется в убийстве инвалида с помощью топора и ножа, отправили в СИЗО. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, инцидент произошел в одной из квартир на востоке Москвы. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес своему знакомому не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами.

От полученных травм мужчина, имеющий инвалидность, умер на месте.

"Постановлением Преображенского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матвиенко Олега Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ, сроком на 1 месяц 30 суток", – говорится в сообщении.

Ранее житель подмосковного Клина во время ссоры убил мать и покушался на соседку. По версии следствия, 46-летний мужчина на лестничной площадке напал с ножом на соседку и нанес ей несколько ударов в область туловища и шеи.