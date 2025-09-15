Тело мужчины найдено около парка на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено возле парка на западе Москвы, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Его нашли 14 сентября при входе в парк, который находится на Большой Филевской улице. На теле были выявлены колото-резаные раны. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве.

К настоящему моменту подозреваемый в совершении данного преступления задержан. Правоохранители уже провели с ним следственные мероприятия, после которых ему предъявили обвинение. Во время допроса злоумышленник признал вину. Сотрудники ведомства планирует направить в суд ходатайство об аресте мужчины.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей произошедшего.

Ранее тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в поселке Понтонном в Санкт-Петербурге. Его закопали в грядке с укропом. Уточнялось, что мужчина вышел из дома и не вернулся.

Следователи выяснили, что погибший поругался со знакомыми, которые в итоге убили своего приятеля. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники закопали тело. По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве. Подозреваемые задержаны.