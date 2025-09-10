10 сентября, 11:32Происшествия
В Петербурге найдено тело мужчины, закопанное в грядке с укропом
Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"
Закопанное в грядке с укропом тело мужчины найдено в поселке Понтонном в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по городу.
По данным ведомства, мужчина вечером 19 августа вышел из дома и не вернулся. Во время розыска потерпевшего было найдено тело с признаками насильственной смерти.
Следователи выяснили, что мужчина поругался со знакомыми, которые в итоге убили своего приятеля. Для того чтобы скрыть преступление, злоумышленники закопали тело в грядке с укропом.
По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве. Были задержаны двое мужчин. Один из них не раз привлекался к уголовной ответственности.
В настоящее время сотрудники СК проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства и причины случившегося. По ходатайству следователя суд изберет злоумышленникам меру пресечения.
Ранее в одной из квартир города Краснослободска в Волгоградской области было найдено тело 61-летней женщины с множественными колото-резаными ранами. Подозреваемым оказался 60-летний муж убитой.
По версии СК, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял кухонный нож и нанес супруге более 20 ударов.
