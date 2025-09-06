Мужчина убил пенсионерку с помощью топора в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Мужчина убил 84-летнюю пенсионерку в Воскресенске с помощью топора, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи предъявили 62-летнему местному жителю обвинение по статье "Убийство". По версии следствия, 5 сентября обвиняемый находился в помещении общего коридора в подъезде, когда между ним и соседкой возник конфликт. В какой-то момент злоумышленник взял топор и нанес пенсионерке множественные удары обухом по лицу и голове.

Женщина скончалась на месте. Мужчину попытался остановить сын потерпевшей. Обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящий момент следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и провели допросы. Кроме того, назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых – судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в одной из квартир города Краснослободска в Волгоградской области было обнаружено тело 61-летней женщины с большим количеством колото-резаных ран. Подозреваемым оказался 60-летний муж убитой.

По версии следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина взял кухонный нож и нанес супруге более 20 ударов.

