Мужчина 170 раз ударил ножом и топором инвалида на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью знакомого инвалида в квартире на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 сентября в квартире жилого дома на улице Малой Черкизовской. Фигурант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своему знакомому не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами.

Пострадавший скончался от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью".

Ведомство отметило, что сотрудники СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Также были назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следователи приступят к допросу обвиняемого.

Ранее в парке на западе Москвы обнаружили тело мужчины. На нем были выявлены колото-резаные раны. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящий момент злоумышленник задержан, в ходе допроса он признал вину.

