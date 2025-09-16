16 сентября, 18:50Происшествия
Мужчина 170 раз ударил ножом и топором инвалида на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью знакомого инвалида в квартире на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления СК.
По данным ведомства, инцидент произошел 11 сентября в квартире жилого дома на улице Малой Черкизовской. Фигурант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своему знакомому не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами.
Пострадавший скончался от полученных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью".
Ведомство отметило, что сотрудники СК осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Также были назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следователи приступят к допросу обвиняемого.
Ранее в парке на западе Москвы обнаружили тело мужчины. На нем были выявлены колото-резаные раны. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящий момент злоумышленник задержан, в ходе допроса он признал вину.