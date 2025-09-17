Житель подмосковного Клина зарезал мать и покушался на соседку

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Житель подмосковного Клина во время ссоры убил мать и покушался на соседку, сообщили в пресс-службе областного КСУ СК.

По версии следствия, 46-летний мужчина на лестничной площадке напал с ножом на соседку и нанес ей несколько ударов в область туловища и шеи. На ее крики выбежала 67-летняя мать нападавшего и выхватила у него оружие, благодаря чему пострадавшая смогла сбежать.

После этого злоумышленник выхватил у матери нож и нанес ей множественные удары, от полученных ран она скончалась на месте. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В СК отметили, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли смывы и орудие преступления, провели допросы свидетелей и очевидцев, а также назначили ряд экспертиз. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее правоохранители задержали москвича, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью знакомого инвалида на востоке столицы. По предварительной версии, фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес знакомому не менее 170 ударов топором, ножом и другими предметами. Пострадавший скончался от полученных повреждений.

