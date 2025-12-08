Ветеран ВОВ Василий Дыгая умер в возрасте 106 лет

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Дыгая умер в возрасте 106 лет, сообщает RT со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Кобзев добавил, что Дыгая прошел всю войну.

"Горько, что уходят ветераны. Светлая память Василию Филипповичу и всем ушедшим", – написал глава региона.

Дыгая родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. В 1941 году он был призван в Красную армию, воевал на Северо-Кавказском фронте.

Он принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу Дыгая встретил под Прагой. В августе 1945 года его дивизию направили в Монголию.

Кроме того, Дыгая совершал переход через горные хребты для удара по Квантунской армии Японии.

