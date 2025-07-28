Умер оставивший автограф на стене Рейхстага ветеран ВОВ Сычев

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Спартак Сычев, оставивший автограф на стене Рейхстага в 1945 году, скончался в Тверской области, передает пресс-служба администрации Твери.

Он ушел из жизни 28 июля в свой 102-й день рождения.

Спартак Сычев родился в 1923 году. Редкое имя ему дал отец председатель суда Андрей Сычев в честь героя книги о Спартаке.

Свою военную карьеру ветеран ВОВ начал на Калининском фронте. Он освобождал Ржев, участвовал в сражениях на Курской дуге, в освобождении Украины, Польши, Праги и взятии Берлина.

После войны Сычев получил юридическое образование в Москве и начал работать в военной прокуратуре. Также он преподавал в Калининском государственном университете и работал на Тверском вагоностроительном заводе на протяжении 30 лет.

За свою жизнь Сычев был награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "Отечественной войны" I, II степени и Красной Звезды. Также в его активе находятся медали "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".