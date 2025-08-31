Участница Курской битвы Мария Колтакова умерла на 104-м году жизни

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, известная как "железная бабушка", скончалась на 104-м году жизни. Об этом сообщается в ее телеграм-канале.

Информации о месте и времени прощания с "железной бабушкой" не сообщается.

Колтакова родилась в 1922 году в нынешней Самарской области. Принимала участие в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Она являлась 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России.

В частности Колтакова участвовала в экстремальных гонках в Сочи, летала на реактивном самолете Л-29, принимала участие в турнире по стрельбе из пневматического пистолета, совершила полет на планере и управляла танком Т-72 в Белгороде.

Свой 100-летний юбилей Мария Денисовна отметила еще одним рекордом, простояв целых 100 секунд на гвоздях.

