08 декабря, 09:49

Общество

Мурашко сообщил о росте доступности ЭКО в России

Фото: depositphotos/vchalup2

Доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) растет в России. Ожидание процедуры удалось фактически устранить, сообщил ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня вспомогательные репродуктивные технологии стали максимально доступными для людей. За 5 лет число выполненных циклов ЭКО увеличилось на 27%, а в 2024 году в результате ЭКО родилось более 32 тысяч детей. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно растут", – отметил он.

По словам министра, в 2025 году за счет средств ОМС будет проведено свыше 100 тысяч циклов ЭКО. Как отметил глава ведомства, с ростом доступности процедуры увеличивается и эффективность ЭКО в каждой клинике.

В проекте программы госгарантий на следующий год объемы оказания помощи при данной процедуре выросли более чем на 15%, а средний норматив затрат увеличился на 8%. Кроме того, были расширены возможности использования вспомогательных репродуктивных технологий у пар с риском наследственных врожденных заболеваний у детей, добавил Мурашко.

Ранее стало известно, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2026 году составит 737 205 рублей. Согласно проекту бюджета Соцфонда, сумма маткапитала в 2027 и 2028 годах может вырасти до 766 693,3 и 797 361,03 рубля соответственно.

При этом российский бюджет на 2026–2028 годы также предполагает субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки граждан. Предполагается, что "детская" часть трехлетнего бюджета превысит 10 триллионов рублей.

В России предложили отправлять беременных в декретный отпуск с первого триместра

