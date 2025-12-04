Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 декабря, 10:45

Город

Более 190 молочно-раздаточных пунктов обновили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 190 молочно-раздаточных пунктов (МРП) обновили в Москве, приведя их к единому стандарту. Получение льготного питания для детей и будущих мам стало максимально удобным, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что заказать льготные продукты, выбрать удобный молочно-раздаточный пункт и график получения можно на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС. Инфо".

"В результате с 2021 года мы избавили семьи от почти 21 миллиона лишних визитов в медучреждения. Всего москвичи оформили онлайн более 12 миллионов заказов", – добавила вице-мэр.

По словам Раковой, в мае этого года у горожан появилась возможность онлайн-заказа льготных продуктовых наборов через "ЕМИАС. Инфо". Жители воспользовались этим каналом уже свыше 650 тысяч раз. Кроме того, с октября в приложении есть функция с напоминанием о посещении МРП за сутки до получения заказа.

Ранее в Москве открылись еще два центра женского здоровья. Один из них расположен в ГКБ № 31 имени Савельевой по адресу улица Теплый Стан, дом 12А. Он может принимать 750 пациентов в смену.

Второй центр появился в ГКБ имени Ерамишанцева на Печорской улице. В нем созданы такие же комфортные и передовые условия для оказания помощи, как в первом центре.

Москвичи смогут оформить заказ льготного детского питания в приложении "ЕМИАС. Инфо"

