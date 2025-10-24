Пособие по беременности и родам вырастет до 955,8 тыс рублей в 2026 году

Фото: depositphotos/AlexLipa

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году возрастет до 955,8 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда России.

Это максимальный размер пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней. В 2027 году сумма составит 1 100 437,80 рубля, а в 2028 году – 1 188 465,60 рубля.

Предельная сумма пособия по беременности и родам, то есть 100% среднего заработка, в месяц в 2026 году составит 207,5 тысячи рублей, в 2027 году – 238,9 тысячи рублей, а в 2028 году – 258 тысяч рублей.

В проекте также установлены предельные размеры пособия по уходу за ребенком после того, как он достигнет возраста 1,5 года. В 2026 году эта сумма составит 83 тысячи рублей, в 2027 году – 95,5 тысячи рублей, в 2028 году – 103,2 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Минтруд запланировал проиндексировать материнский капитал в 2026 году на 6,8%. Благодаря этому сумма за двоих детей достигнет 974,1 тысячи рублей. С 1 февраля следующего года также увеличатся другие соцвыплаты.

