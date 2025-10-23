Путин заявил, что в РФ будут окончательно решены проблемы с детсадами

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин выразил уверенность в полном решении проблем с детскими садами в России.

"Не все еще сделано по детским садам в некоторых регионах. Коллеги там решают эти проблемы, они будут решены, уверен, там, где еще не все сделано", – заявил президент в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Глава государства отметил, что в основном программа полностью завершена.

Кроме того, Путин поддержал инициативу председателя Совфеда Валентины Матвиенко о развитии в стране системы яслей. Он подчеркнул, что современная женщина не должна надолго выпадать из профессиональной среды и терять квалификацию, особенно в условиях быстро меняющегося рынка труда.

Обращаясь к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, Путин поручил проработать этот вопрос.

Также Путин заявил о необходимости сделать многодетные семьи нормой в России. По его словам, РФ решает демографические проблемы через развитие внутреннего потенциала, а не путем неконтролируемой миграции, которая, по его мнению, угрожает культурной идентичности других государств.