Федеральный регистр беременных запустят в России

В России с 1 марта 2026 года начнет работу единый федеральный регистр, в котором будут содержаться сведения о беременных и исходах беременности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

По ее словам, в регистр также будут включены данные о состоянии здоровья новорожденных.

Владимир Путин на заседании назвал защиту интересов женщин и детей приоритетом при совершенствовании программы материнского капитала. Президент отметил важность сохранения целевого характера выплат и недопущения их распыления на второстепенные нужды.

Минтруд в то же время запланировал проиндексировать материнский капитал в следующем году на 6,8%, в результате чего сумма за двоих детей достигнет 974,1 тысячи рублей.

С 1 февраля 2026 года также увеличатся другие социальные выплаты: пособия при рождении ребенка, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет и по временной нетрудоспособности.