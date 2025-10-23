Путин назвал защиту интересов женщин и детей основой программы маткапитала

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Защита интересов женщин и детей должна быть приоритетом при совершенствовании программы материнского капитала. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Президент подчеркнул, что, несмотря на то что программа капитала иногда называется семейной, он неслучайно обозначил ее материнской и призвал отнестись к этому вопросу внимательно.

Также глава страны указал на необходимость недопущения распыления средств на второстепенные цели при модернизации программы.

"Но только я вас прошу об одном думать: чтобы желание как бы направить материнский капитал на решение разных задач, а задач всегда много, тем более у семей с детьми, – их несть числа, как говорится. Но самое главное – не распылить его на второстепенные вещи. Люди же разные есть, цели разные, интересы разные. Как бы он не исчез", – сказал Путин.

Вместе с тем глава государства признал успех инициативы материнского капитала.

"Знаете, когда-то эта идея пришла в голову и мне, и коллегам в правительстве, с которыми я работал в то время, и она оказалась очень удачной", – поделился он.

Минтруд запланировал индексацию маткапитала на 6,8% в 2026 году. Таким образом, сумма за первого ребенка увеличится до 737,2 тысячи рублей, за двоих детей – до 974,1 тысячи, а единовременное пособие при рождении – до 28,7 тысячи.

Кроме того, максимальная сумма пособия по беременности и родам в следующем году составит 955,8 тысячи рублей, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан – 83 тысячи рублей в месяц. Также максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тысяч рублей в месяц.

