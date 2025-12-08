Форма поиска по сайту

08 декабря, 09:56

Спорт

Турнир по игре в снежки пройдет на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба префектуры юго-западного административного округа города Москвы

Соревнования по метанию снежков пройдут 13 декабря в парке "Надежда" в рамках проекта "Зима в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Турнир организуют на специально подготовленном поле размером 36 на 10 метров. Участники поделятся на две команды по 10 человек: 7 игроков, 2 запасных и капитан. Каждой стороне выделят запас из 90 снежков, которые сделают одинаковой формы.

Матч будет поделен на 3 периода по 3 минуты с минутными перерывами. Игрокам необходимо захватить флаг противника или "выбить" всех его участников.

Важной частью соревнований является строительство укреплений, которые помогут защититься от атак соперника. Перед началом игры командам дадут время на возведение оборонительных сооружений.

За безопасностью на турнире будут следить организаторы. Все участники должны будут надеть защитные шлемы, бросать снежки в лицо строго запрещено. Необходимую экипировку выдадут на месте перед началом игры.

Принять участие в турнире могут все желающие в возрасте от 14 лет бесплатно, но только в составе команды. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта "Зима в Москве". Вход для зрителей свободный.

Соревнования пройдут с 12:00 до 16:00 в любую погоду. Их продолжительность может измениться в зависимости от количества команд.

Вместе с тем каждые выходные до конца декабря на ярмарках в районах Гольяново и Братеево будут проходить бесплатные новогодние мастер-классы. Они рассчитаны как на взрослых, так и детей. Занятия будут начинаться в 11:00, их длительность составит 2 часа. На них москвичи и туристы смогут окунуться в атмосферу праздника и создать новогодние поделки.

Проект "Зима в Москве" открыл более 400 праздничных площадок

Сюжет: Зима в Москве
спортгород

