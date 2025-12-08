Приложение Сбера для iPhone снова появилось в App Store

Фото: 123RF.com/mrwed54

Приложение Сбера для iPhone вновь появилось в App Store. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке напомнили, что ранее приложение для iPhone было доступно в App Store всего 11 часов. В связи с этим пользователей призвали оперативнее скачивать обновление. Для этого клиентов попросили использовать лишь ссылки из официальных каналов Сбера.

Приложение называется "Финансы онлайн". Зарегистрироваться в нем можно с помощью предыдущих версий приложения. Если обновление не удастся установить из App Store, то в этом случае банк посоветовал повторить попытку позже. Однако для этого нужно будет лично обратиться в офис финансового учреждения.

Ранее в App Store появилось приложение для корпоративных клиентов Сбербанка "Бизнес-поток". В финансовом учреждении рекомендовали установить новое обновление для доступа к интернет-банку, пока оно доступно для скачивания.

