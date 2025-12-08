Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 09:13

Технологии

Приложение Сбера для iPhone снова появилось в App Store

Фото: 123RF.com/mrwed54

Приложение Сбера для iPhone вновь появилось в App Store. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В банке напомнили, что ранее приложение для iPhone было доступно в App Store всего 11 часов. В связи с этим пользователей призвали оперативнее скачивать обновление. Для этого клиентов попросили использовать лишь ссылки из официальных каналов Сбера.

Приложение называется "Финансы онлайн". Зарегистрироваться в нем можно с помощью предыдущих версий приложения. Если обновление не удастся установить из App Store, то в этом случае банк посоветовал повторить попытку позже. Однако для этого нужно будет лично обратиться в офис финансового учреждения.

Ранее в App Store появилось приложение для корпоративных клиентов Сбербанка "Бизнес-поток". В финансовом учреждении рекомендовали установить новое обновление для доступа к интернет-банку, пока оно доступно для скачивания.

Сбербанк запустил бесконтактную оплату для iPhone через технологию "Вжух"

Читайте также


технологии

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика