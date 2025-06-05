Приложение для клиентов Сбербанка стало доступно в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В App Store появилось приложение для корпоративных клиентов Сбербанка "Бизнес-поток". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

В Сбербанке рекомендовали установить новое приложение для доступа к интернет-банку, пока оно доступно для скачивания.

Ранее Сбербанк предупредил об отключении старых версий Android-приложения. При попытке зайти в приложение на экранах устройств россиян появлялась рекомендация по обновлению версии. В банке указывали, что работающей на тот момент является только версия 16.6.0.

В пресс-службе Сбера также обратили внимание, что банк на постоянной основе предупреждает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение для Android.

Ранее из App Store исчезло приложение "Авито". В связи с этим в компании призвали не удалять установленное приложение с iPhone. Если оно не было скачано пользователем, представители компании рекомендовали пользоваться сервисом через мобильный браузер.

