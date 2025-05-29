Приложение "Авито" исчезло из App Store

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Приложение "Авито" больше не доступно для скачивания пользователям App Store, сообщили в пресс-службе компании.

Сервис исчез из онлайн-магазина приложений американской компании Apple утром 29 мая. В связи с этим в компании призвали не удалять установленное приложение с iPhone. В случае если оно не было скачано пользователем, рекомендовали пользоваться сервисом через мобильный браузер.

"Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", – уточнили в пресс-службе "Авито".

Немногим ранее в App Store вновь стала доступна видеоигра Fortnite спустя пять лет после удаления. Приложение вернулось в магазин на следующий день после судебного решения, потребовавшего от Apple разъяснений по поводу задержки релиза. Благодаря возвращению игры она стала доступна также и в фирменном магазине Epic Games Store и AltStore в странах Европейского союза.

Вместе с тем российские пользователи снова смогут скачать из App Store приложение "Т-Инвестиции". После возвращения на платформу оно получило название "Шах и Мат", а также стало стабильнее и удобнее. В частности, в сервисе появились новые функции, позволяющие покупать и продавать смарт-активы от Т-Банка.