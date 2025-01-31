Приложение "Ингосстраха" временно недоступно для скачивания в Google Play

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Приложение "Ингосстраха" под названием Ingomobile оказалось временно недоступно для скачивания и обновления через Google Play, сообщила пресс-служба страховщика.

Кроме того, скачать и обновить приложение на данный момент невозможно и в App Store.

При этом те пользователи, на устройствах которых приложение было установлено ранее, могут продолжать пользоваться всеми его функциями в штатном режиме, поскольку сбоев в работе сервиса не обнаружено, уточнили в компании.

Ранее США ввели санкции против "Ингосстраха". Рестрикции также затронули компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Альфастрахование" и прочие, коснувшись более чем 30 российских нефтесервисных компаний.

При этом российская сторона не исключила ответа на принятые санкции против нефтяного сектора страны, подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, будет сделано то, что наилучшим образом отвечает российским интересам.

